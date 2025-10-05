Piano per le scogliere: la Regione detta la linea

La Regione ha un piano. Un piano che mira a ripristinare alcune aree di balneazione lungo l’arenile cattolichino, nonostante le numerose scogliere insabbiate, attraverso specifici interventi in fase di avvio. E’ questo quanto emerso dall’incontro avuto dai bagnini di Cattolica con i tecnici di viale Aldo Moro, per discutere proprio del piano regionale per le scogliere e del disagio vissuto anche nella recente estate a causa di specchi d’acqua sempre più ristretti, insabbiati e con gli scogli ormai a ridosso della riva.

"I tecnici della Regione ci hanno annunciato nuovi lavori di escavazione per favorire il ripascimento della costa cattolichina, con prelievi di sabbia proprio nelle zone di maggior difficoltà e dunque con poca acqua – entra nel merito Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica –.In questo modo avremo sabbia da depositare poi dove più ci serve, dove c’è più erosione, ma riavremo anche specchi di mare più profondi e adeguati alla balneazione vicino alla costa. Inoltre, in alcuni punti, almeno quattro zone, alcune scogliere saranno interessate da tagli per far defluire meglio i flussi marini. Sono questi al momento i maggiori interventi sul litorale cattolichino che ci attendiamo".

Durante l’incontro è stato affrontato anche il tema di un futuro complessivo piano scogliere per spostare tutte le barriere cattolichine di 70 o 80 metri al largo: "E’ un intervento che cambierebbe la nostra storia balneare – dice Baldassarri –, ma si parla di un intervento storico che si verificherebbe dopo 60 anni di scogliere sempre e solo posizionate come oggi. Servono studi in vasca per capire le conseguenze di tale decisione e naturalmente servono fondi importanti per un intervento che sarebbe complessivamente molto oneroso. Ma ne abbiamo cominciato a parlare, non è rimasto solo nel cassetto. Ma non è il momento adesso questo per intervenire in tale direzione, accontentiamoci di ciò che ci è stato detto".

Per la Regina intervenire sulle scogliere ed il loro insabbiamento è fondamentale per il futuro del suo piano mare. Poi i bagnini tornano sul tema piano spiaggia: "Quest’estate non sono mancate le polemiche – conclude Baldassarri –, ma comunque nessuno di noi investirà nei prossimi mesi, è troppo incerta la situazione con la questione Bolkenstein che è ancora lontana da un suo definitivo chiarimento. Resteremo ad aspettare per capire come si svilupperanno gli eventi".

Luca Pizzagalli