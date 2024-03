Piano regionale: per Rimini 6 milioni

C’è spazio anche per Rimini nel Programma pluriennale di investimenti in sanità, un piano da 445 milioni di euro tra risorse statali e regionali. Il via libera è arrivato dalla commissione regionale Politiche per la Salute presieduta da Ottavia Soncini. Una montagna di denaro che in piccola parte avrà ricadute sulle strutture riminesi. Si tratta di 4,2 milioni per l’ampliamento della Casa della Salute di Rimini, e di 2,4 milioni per ampliare l’ospedale Infermi. "Vogliamo ammodernare la rete ospedaliera per dare sempre maggiori risposte ai problemi dei cittadini, puntando su tecnologia e impegno per nuove sale operatori e nuove strutture", spiega l’assessore alla Salute Raffaele Donini. Critiche sono arrivate dall’opposizione. In particolare dalla Lega hanno contestato i grandi investimenti per le grandi città mentre di "tutt’altra misura sono gli investimenti per la periferia".