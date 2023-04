Piano Sacramora il Comune vince e si prende le aree

Il Comune vince al Tar il contenzioso sul piano particolareggiato Sacramora. Palazzo Garampi prende possesso delle aree contese e si porta a casa anche la penale da 100mila euro prevista. Il Tar ha accolto il ricorso presentato dall’amministrazione con il quale si chiedeva l’assegnazione all’ente di alcune aree di proprietà del soggetto attuatore del piano particolareggiato di iniziativa privata Sacramora, risalente al 2007, che ha portato alla realizzazione del complesso residenziale in via De Andrè. "Avremo la possibilità di intervenire attraverso una prima serie di opere - dice l’assessore Roberta Frisoni (foto) -, che possano rispondere alle esigenze dei residenti che hanno il diritto di vivere in un contesto dotato di servizi adeguati".