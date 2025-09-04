Piano spiaggia, apertura alle idee dei bagnini

C’è un’apertura da parte di Palazzo Mancini sul piano spiaggia e segnali di distensione tra amministrazione comunale e bagnini. Dopo le polemiche di mezza estate per l’approvazione del piano in consiglio comunale, ora i bagnini confermano alcune possibilità di dialogo: "L’amministrazione ci ha fatto capire che c’è possibilità di dialogo su alcune nostre richieste – ribadisce Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini – per il momento siamo contenti di questa apertura alle nostre proposte integrative, poi a fine stagione ci incontreremo e cercheremo di capire quali concrete possibilità ci saranno".

Anche la sindaca Franca Foronchi ribadisce: "Noi certamente ci adopereremo per vedere quando saranno presentati i piani particolareggiati dai bagnini – dice la prima cittadina – se si potranno adottare soluzioni alternative, ad esempio anche per il problema della cosiddetta ingressione marina. Ma ribadisco che ora abbiamo un piano spiaggia che ci permette di operare sull’arenile, un piano che guarda al turismo del futuro e che vede la spiaggia come luogo sostenibile e di accoglienza".

Insomma alcuni importanti e distensivi segnali di intesa e dialogo su uno strumento che governerà la spiaggia cattolichina ed il suo sviluppo nei prossimi anni. Anche se restano tanti i nodi da sciogliere e proprio per questo i bagnini confermano che comunque si tuteleranno: "I ricorsi al Tar da parte nostra partiranno – conferma Baldassarri –, perché non vogliamo far decadere i termini che ci consentono di difendere le nostre ragioni, poi vedremo nei prossimi mesi se questi ricorsi verranno ritirati. Ma le nostre posizioni restano quelle di qualche settimana fa, anche se di certo vogliamo trovare soluzioni per il nostro futuro e i nostri stabilimenti. E ben venga il dialogo a Palazzo Mancini".

Luca Pizzagalli