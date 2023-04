"Piano spiaggia frenato dal caos concessioni"

Il piano spiaggia di Cattolica rischia di diventare un’incompiuta. Mentre la burocrazia fa il suo corso, con l’amministrazione comunale che sta correndo contro il tempo, l’incubo delle gare per assegnare le concessioni di spiaggia (dopo le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia europea) raffredda gli entusiasmi dei bagnini cattolichini.

Il vecchio piano spiaggia è scaduto tre anni fa, l’iter per quello nuovo si avvia alla conclusione. Alla fine del 2022 la giunta Foronchi ha varato il nuovo piano e dopo la pubblicazione (sul bollettino ufficiale della Regione) sono partiti i 60 giorni di tempo per la presentazione di eventuali osservazioni. Tempo scaduto l’1 aprile. Le osservazioni ora sono al vaglio degli uffici competenti e, poi il piano passerà in consiglio comunale per l’adozione e sarà successivamente trasmesso al comitato urbanistico di area vasta, che avrà al massimo 120 giorni per esprimersi prima della definitiva approvazione, di nuovo in consiglio comunale, non prima di settembre o ottobre. Nel frattempo i bagnini della Regina sono molto preoccupati per il caos concessioni. Non potranno esserci altri rinnovi, si resta in attesa delle decisioni che prenderà il governo sulla riforma delle concessioni.

"In questo momento nessuno se la sente di fare investimenti – conferma Roberto Baldassarri, presidente della cooperativa bagnini di Cattolica – Credo che se anche venisse approvato a ottobre il nuovo piano spiaggia passerà ancora del tempo, un altro anno o forse due, prima di vedere novità sull’arenile di Cattolica". Così si rischia una spiaggia cattolichina ancora al palo per alcuni anni. "Il nuovo piano dell’arenile – spiega la sindaca Franca Foronchi – potrebbe entrare effettivamente in vigore nel corso dell’autunno 2023. Si tratta di uno strumento atteso da parecchio tempo dagli operatori del settore, per poter intervenire sulle loro strutture, ammodernarle, aumentare la qualità dei servizi proposti. Il piano ha come direttrice fondamentale quella di diminuire i fabbricati presenti sull’arenile, rinaturalizzando così la costa, al contempo puntare a migliorare attrezzature e servizi messi a disposizione". "Ma il nuovo strumento urbanistico – continua la Foronchi – andrà ad intrecciarsi ed integrarsi con le gare pubbliche imposte dalla direttiva Bolkestein. La recente sentenza emessa dalla Corte europea non lascia dubbi: le concessioni di occupazione delle spiagge non possono essere più rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". Luca Pizzagalli