Piano spiaggia in Consiglio a fine mese

Grande partecipazione martedì pomeriggio alla presentazione del piano spiaggia di Cattolica. "È stato un confronto molto importante – dice la sindaca Franca Foronchi – Il nostro piano spiaggia è uno strumento frutto di un lungo lavoro di incontri e condivisione. L’obiettivo di fondo del documento è quello di considerare l’arenile come un pezzo vivo della città, che possa offrire servizi di qualità in modo sostenibile. Non a caso tra le principali direttrici del piano c’è la riduzione del 10 per cento del costruito, come previsto dalla nostra legge regionale, e la rinaturalizzazione attraverso la piantumazione e il posizionamento di arredo di verde sul lato mare per garantire l’apertura di coni visivi e l’aumento delle superfici permeabili. Importante è inoltre la previsione di specchi d’acqua seguendo i principi della bio-architettura, una vera riqualificazione. Questo piano spiaggia è stato pensato, studiato e realizzato con l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, salvaguardando il valore ambientale dell’arenile da una parte, ma dall’altra offrendo servizi idonei alla città e alla nostra vocazione turistica". Chiusa la fase delle osservazioni, quindi, il prossimo passaggio istituzionale è in agenda già per oggi, con l’approvazione da parte della giunta del piano. Poi, il 31 ottobre, il documento approderà in consiglio comunale per l’adozione, quindi la fase successiva prevede la trasmissione al comitato urbanistico, composto da Provincia, Regione e Comune e da tutti gli uffici tecnici ritenuti necessari per il via libera. Il comitato ha 120 giorni di tempo, da quando riceve tutta la documentazione, per esprimersi. Poi il piano tornerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva e a quel punto gli operatori potranno investire.

lu. pi.