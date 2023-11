Piano spiaggia: la sindaca boccia l’opposizione

Sul piano spiaggia la sindaca Franca Foronchi ora alza la voce e risponde con decisione agli attacchi di Alleanza Civica, forza d’opposizione, che ha chiesto la possibilità di ricavare uno spazio di 68metri tra l’innesto delle cabine e la linea del lungomare, magari da destinare a pedoni e biciclette. "Su questo spazio, la nostra amministrazione comunale ha già riflettuto, ragionato, e ne ha fatto oggetto di un quesito su cui la Regione ci ha risposto inviandoci una nota chiarissima sul punto – spiega la sindaca – Nota di cui ho appositamente e pubblicamente dato lettura durante l’ultimo consiglio comunale. Nella redazione del piano dell’arenile, la legge dice che ‘i Comuni devono perseguire l’accorpamento dei manufatti precari esistenti destinati alla balneazione e il loro distanziamento dalla battigia’. Abbiamo già previsto uno spazio di 2 metri aggiuntivi agli attuali nell’area in oggetto, per creare il passaggio sotto il lungomare, ma garantendo allo stesso tempo la qualità dei servizi. E rispettando così la norma sul distanziamento dalla battigia, ma non si può arrivare alle misure proposte da Alleanza Civica". Poi la prima cittadina ribadisce: "La mancata osservanza di quella previsione costituisce una violazione delle tutele paesaggistiche come ha esplicitato la Regione. Una norma che persegue un fine fondamentale: quello dell’incolumità delle persone. Sempre la Regione ha infatti evidenziato che il rispetto di tali distanze è ancora di più significativo alla luce dei rischi di fenomeni alluvionali. Proprio con Gessaroli – continua Foronchi – avevamo affrontato questo tema e le normative regionali quando ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale". Il piano spiaggia, adottato in consiglio comunale il 31 ottobre, tornerà sui banchi del consiglio comunale per l’approvazione definitiva tra circa un paio di mesi, dopo le osservazioni di cittadini e categorie economiche.

Luca Pizzagalli