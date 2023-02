Piano spiaggia ok, ma i bagnini non investono

Troppa confusione ed incertezza tra norme europee ed italiane sul futuro delle spiagge. E così i bagnini della Regina si fermano al palo, in termini di spese future, in attesa di chiarezza. Ma soprattutto annunciano che non ci saranno investimenti, né quest’inverno né tantomeno il prossimo, indipendentemente dall’iter del nuovo piano spiaggia comunale, in fase di decollo a Palazzo Mancini. "Purtroppo il nostro entusiasmo per il nuovo piano spiaggia – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop. Bagnini di Cattolica – è frenato dall’ulteriore rinvio delle norme sulla futura legge Bolkestein e a questo punto numerosi bagnini non se la sentono proprio di investire milioni di euro sulla spiaggia, nonostante i benefici ed i bonus previsti dal piano comunale con nuovi chioschi e nuove aree disponibili per servizi".

Il piano comunale è in via di adozione e tra pochi mesi verrà approvato definitivamente in consiglio comunale, con un iter che molto probabilmente si concluderà a livello tecnico-amministrativo entro giugno. Ma ora si rischiano due anni di immobilismo sotto gli ombrelloni con gli imprenditori privati davvero messi alle strette da una certa precarietà legislativa: "I bagnini hanno ragione su questa situazione – conferma Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato di Cattolica – e capisco benissimo che sarà difficile investire nei prossimi due anni. Il governo e le istituzioni nazionali dovrebbero sbloccare questa situazione quanto prima, i bonus del piano spiaggia comunale sono interessanti ma in questo momento non si possono chiedere investimenti corposi ai privati".

Intanto proseguono i lavori per le nuove scogliere, oramai prossimi alla conclusione. "E’ un ottimo intervento – conferma Baldassarri – finalmente la nostra costa è di nuovo difesa alla grande con barriere all’altezza della forza del mare". Inoltre è oramai quasi completata anche la passeggiata di ponente retrostante le cabine: "Siamo in dirittura di arrivo con gli arredi – conclude il presidente dei bagnini – siamo soddisfatti, vi è stata un’ottima sinergia con l’amministrazione comunale. Avremo una nuova area pedonale con arredi, luci e verde da via Fiume fino al portocanale Ventena con aree di pregio". La Regina sogna una piena ripresa turistica nel dopo-Covid ma per i bagnini si tratta di attendere ancora, e questa volta le decisioni definitive dovranno arrivare da Roma.

