Piano spiaggia, osservazioni entro aprile

È online il nuovo piano spiaggia di Cattolica, approvato in giunta a dicembre. L’amministrazione comunale, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, conferma che è stata pubblicata sul portale istituzionale copia della proposta del ‘Piano dell’Arenile’ (consultabile e scaricabile dal seguente link: http:bit.ly3HWgQME). "Si tratta di uno strumento atteso da molto tempo dagli operatori del settore – spiega la sindaca Franca Foronchi – per poter intervenire sulle loro strutture per ammodernarle e per aumentare la qualità dei servizi proposti ai nostri turisti, visto che quello precedente era scaduto nel 2019. Il Piano ha come direttrice fondamentale quella di diminuire i fabbricati presenti sull’arenile. Abbiamo dedicato molta attenzione anche alla fruibilità degli stabilimenti da parte di tutti i tipi di turisti. Abbiamo previsto la possibilità di realizzare una piscina o un chiringuito per quegli stabilimenti che decideranno di unirsi raggiungendo gli 80 metri di fronte mare". Entro il 1°aprile 2023 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del piano depositato. Info: Responsabile dell’Ufficio Pianificazione, l’architetto Luca Gamucci (tel. 0541966733).