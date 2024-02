Piano spiaggia, bagnini in rivolta: "Cancellati due stabilimenti, il Comune ha deciso senza alcun confronto"

Rimini, 1 febbraio 2024 – ”Due stabilimenti balneari della zona nord letteralmente cancellati per lasciare spazio alle spiagge libere, altri bagni ristretti nelle dimensioni: il nuovo piano dell’arenile del Comune è stato imposto dall’alto, senza nessun confronto con la nostra categoria: ci vediamo costretti a ricorrere alle vie giudiziarie".

Dice di sentirsi "amareggiato" ma soprattutto è pronto a dare battaglia Giorgio Mussoni, storico bagnino e sindacalista, presidente nazionale (onorario) di Oasi, l’associazione di categoria di gran lunga più rappresentata sulle spiagge riminesi. "Mi riferisco al Bagno 7 di Rivabella e al Bagno Anna 22 di Viserba – aggiunge –, i cui titolari vengono di fatto sbattuti in mezzo a una strada. Io ho sempre cercato di collaborare con tutte le amministrazioni. Non è mai accaduto nel dopoguerra, neanche a Rimini: quando si progettava un nuovo piano ci hanno sempre chiamati. E ascoltati, a volte più a volte meno, ma ci siamo sempre confrontati. Anche ai tempi di Melucci, pur con un dibattito serrato. Questa volta no, e oltre a presentare osservazioni, impugneremo per via legale l’atto di indirizzo del nuovo piano spiaggia".

L’estensione delle spiagge libere è un vincolo normativo nazionale e regionale, come non manca di ricordare il presidente Conamal Roberto Biagini... "Abbiamo fatto un’assemblea anche martedì sera – aggiunge Mussoni –. Se il Comune ci avesse interpellato, avremmo trovato il modo di ricavare spazi dalle concessioni, pur litigando tra noi. Sarebbe stato meglio se il Comune avesse comprato quei due bagni, trasformandoli in arenile libero. Invece hanno deciso sopra la nostra testa, pubblicando il piano senza alcun confronto".

Una teorica modalità, quella del ’trasferimento’ di spiaggia libera, contestata duramente dallo stesso Biagini. "Come cooperativa avevamo 250 metri di spiaggia tenuta libera davanti al camping, non ce l’hanno voluta lasciare. E ora è andata tutta al camping. Sbagliato inoltre legare il nuovo piano spiaggia alle future concessioni: come mischiare pere e mele".

L’urbanistica non c’entra con l’affitto". Cosa succederà ora ai bagnini sfrattati? "Il rischio è che si scateni una guerra fratricida – chiosa Mussoni –: loro saranno costretti a comprare altri bagni. Una guerra senza fine".