Piano spiaggia, ruspe accese a Igea centro

Ruspe non solo a Bellaria Cagnona, per il lungomare ciclopedonale che si porta dietro anche il nuovo piano spiaggia. Mezzi meccanici in azione anche a Igea Marina centro, dove sono iniziati i lavori di demolizione di alcuni stabilimenti balneari. Un intervento che prevede la riqualificazione totale di ben cinque bagni e alcuni chioschi bar. Saranno diversi gli stabilimenti balneari e i chioschi che potranno partire con i lavori di ristrutturazione e anche accorpamento. L’intervento arriva dopo che la giunta comunale, attraverso due delibere, ha dato l’ok all’accorpamento dei bagni 77bis e 78 – quelli dove sono state accese le ruspe – e anche di 78 bis, 79 e 80. Una unione, va precisato, solo gestionale. Non riguarda le concessioni balneari. "Si tratta di un’area centrale per Igea che va a riqualificare tutta la zona a mare e interna – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Michele Neri –. Parliamo di stabilimenti balneari che si trovano in corrispondenza dell’ingresso di viale Ennio. Dopo la sistemazione della piazzetta Alda Merini della scorsa estate, queste nuove opere andranno a completare il rinnovamento di un’area strategica dal punto di vista turistico". I titolari dei cinque bagni e dei chioschi hanno deciso di mettersi in gioco, nonostante le incertezze che riguardano il futuro del settore (leggasi Bolkestein). E di investire sulle proprie attività. "Sicuramente per l’iter andavano approvati con delibera questi accorpamenti – continua Neri –. Ora sta ai proprietari dei bagni muoversi con gli investimenti e i cantieri. Siamo molto felici che ci sia questo interesse da parte dei privati su Igea Marina. Vogliamo che la città si mostri rinnovata in ogni zona".

In realtà, mentre Bellaria si è rinnovata, la situazione a Igea Marina è molto più frammentata. A ’ottemperare’ al nuovo piano spiaggia al momento potrebbero essere soprattutto i bagni dall’intersezione con via Ennio alla zona colonie. Gli altri vivono situazioni da sempre ingarbugliate, dal punto di vista amministrativo. Quindi investimenti fermi, o quasi. "Quella di giovedì – scrive sui social Angelo Mazzotti, del bagno 78 – è una giornata che certo mi ricorderò. Dopo oltre 60 anni di onorato servizio il vecchio bagno 78 fa posto a un nuovo stabilimento balneare. Spero che mio papà Antonio, detto Caramella, che lo costruì, sia stato contento della mia decisione... Confesso che mi è dispiaciuto molto demolire le vecchie cabine, visto che ho passato più tempo della mia vita in spiaggia che a casa mia". Il nuovo stabilimento avrà cabine (e pedane) in legno, pannelli solari, tecnologie all’avanguardia per risparmio energetico e tutela ambientale. Ceduta dal bagnino al Comune un’area di circa 70 metri lineari, lato strada.