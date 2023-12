Piano strategico diventa fondazione: "Motore del cambiamento"

Da Srl a Fondazione. Questa la metamorfosi del Piano strategico di Rimini che ha ricevuto il parere favorevole della prima e quarta commissione comunale. "Il Piano strategico, è un crocevia di idee all’avanguardia, di cui i tanti cambiamenti della città di questi anni sono figli - precisa il sindaco Sadegholvaad -. Un percorso di trasformazione che riflette, di fatto, il nostro impegno nel garantire una governance territoriale sempre più dinamica e partecipativa, capace di affrontare le sfide del domani non in chiave passiva, ma con spirito proattivo, coinvolgendo tutta la comunità nella delineazione della traiettoria futura di Rimini". Scelte quali il Psbo, il Parco del Mare, piazza Malatesta sono figlie del lavoro del Piano strategico.

La trasformazione in Fondazione dovrebbe dare un ulteriore impulso alle attività offrendo una maggiore concretezza nelle azioni. Le motivazioni della trasformazione, spiegano dal municipio, risiedono nella volontà di rafforzare la governance del Piano strategico, garantendone la continuità delle attività e potenziandone l’efficacia. Non solo, sarà assicurata una maggiore garanzia dei finanziamenti necessari per gli interventi previsti.