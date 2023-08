Piano traffico Il Pd lancia nuove proposte

Una zona a traffico limitato serale allargata alla zona a mare (via Carducci) ed alla zona porto più in generale, e non solo al lungomare, ma anche più piste ciclabili sul territorio comunale e complessivamente più parcheggi a pagamento, a strisce blu dunque, per favorire la rotazione della sosta, ma con abbonamenti e tariffe agevolate per i cittadini che risiedendo in zona a mare ma non hanno il garage. Il Pd ha avanzato le sue proposte sul nuovo piano del traffico, presentando e discutendo del piano stesso in assemblea pubblica presso la sala conferenze di SpazioTu, giovedì sera. "Come Partito Democratico, insieme alle altre forze di maggioranza – conferma la direzione del Pd – abbiamo presentato all’amministrazione comunale un pacchetto di proposte per una prima concretizzazione delle strategie del Piano del traffico e della mobilità urbana sostenibile, che comprendono, ad esempio, l’estensione della ZTL serale estiva all’area portuale e a via Carducci, l’implementazione di reti ciclabili sia nelle aree centrali sia in altri quartieri della città".

E poi sui parcheggi: "Un ulteriore passaggio importante riguarda poi la riconfigurazione dei parcheggi cittadini nell’area a mare della ferrovia – prosegue la direzione Pd – attualmente con forti criticità nel periodo estivo: la proposta prevede un aumento di stalli blu a utilizzo prioritario da parte dei residenti che possono ottenere abbonamenti con specifici requisiti mentre le auto dei turisti dovranno stazionare in parcheggi ai margini dell’area centro-mare. Su questo aspetto stiamo avviando un ragionamento con l’amministrazione sulle modalità per soddisfare la domanda di parcheggi". Questo perchè il nuovo piano "non è un punto di arrivo, bensì l’inizio di un percorso per definire nuove politiche urbane e di mobilità".

lu.pi.