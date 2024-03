Piano urbanistico, aperto il ‘quaderno’

Scrivere le pagine e i contenuti per costruire insieme lo sviluppo futuro di Santarcangelo: questo in sostanza l’obiettivo del Quaderno degli attori, piattaforma online che riprende idealmente l’idea di un taccuino per gli appunti, aperto mercoledì in occasione dell’incontro che ha dato avvio alla seconda fase del percorso partecipato per l’elaborazione del Piano urbanistico generale (Pug). Circa un centinaio fra professionisti, rappresentanti di categorie, associazioni e singoli cittadini i presenti nella sala Baldini della biblioteca per il momento di confronto ‘Fare il piano. Dalla partecipazione alla costruzione del Pug’. "Aprire il Quaderno degli attori ai contributi e alle proposte di tutti – le parole dell’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti – significa essere pronti a dare gambe alle richieste dei cittadini singoli o associati, privati o professionisti, mettendole a sistema tra loro. In parallelo prosegue l’intenso lavoro di progettazione da parte dell’ufficio di piano: Santarcangelo è a uno stadio molto avanzato rispetto a molti altri Comuni della provincia". Si ipotizza che l’assunzione della proposta di piano possa avvenire già entro la fine del 2024. Il Quaderno degli attori, fino al 30 maggio, raccoglierà tutte le proposte che arriveranno da cittadini, professionisti e associazioni.