"Piano urbanistico, avanti con Boeri"

Summit in municipio sul Pug (Piano urbanistico generale) con i tecnici dello Studio Stefano Boeri Architetti. Per l’elaborazione del principale strumento di pianificazione e governo del territorio riccionese si profilano tempi precisi, l’intenzione è di completare l’iter, compreso l’approvazione, entro la metà del 2024. Col Pug, che ridefinirà il concetto di Perla Verde dell’Adriatico, brand cittadino, il quadrilatero del centro diventerà un autentico parco urbano integrato alla riqualificazione degli assi commerciali. Verranno ripensate l’area portuale e quella delle colonie, agli ingressi nord e sud della città. Sguardo puntato anche sull’edilizia privata, c’è infatti l’intenzione di incentivare la riqualificazione delle strutture alberghiere per garantire una crescente qualità dell’offerta turistica.

Le linee guida del nuovo strumento urbanistico sono la sostenibilità urbana e la transizione ecologica. Lo annuncia Christian Andruccioli, assessore all’Urbanistica, che insieme alla dirigente Tecla Mambelli e ai funzionari dell’amministrazione comunale, venerdì pomeriggio ha incontrato i tecnici del prestigioso studio milanese. "Procediamo con la diagnosi accurata del nostro sistema urbano – premette l’assessore Andruccioli –. Intendiamo impostare le strategie e le politiche più efficaci per promuovere una rigenerazione urbana dello spazio pubblico e di quello privato, che proietti Riccione nel futuro. Attraverso la sostenibilità urbana e ambientale e la transizione ecologica – continua – vogliamo fare di Riccione una smart city all’avanguardia e a elevata qualità di vita per cittadini e ospiti".

Mentre già da febbraio ci si prepara al confronto politico, che dalla maggioranza si estenderà a tutti gli interlocutori della città, si fissano i tempi. "Prevediamo di andare in consultazione preliminare con la Regione Emilia-Romagna entro maggio – rende noto l’assessore –, e in assunzione del Pug entro la fine dell’anno per poi arrivare, dopo qualche mese, all’adozione del Piano, quindi all’approvazione definitiva, per cui il percorso dovrebbe concludersi entro la metà del 2024. La collaborazione con lo Studio Stefano Boeri Architetti – osserva l’assessore comunale è particolarmente utile nell’analisi del nostro ecosistema urbano".

Andruccioli ricorda infine che il Piano urbanistico generale "trarrà linfa dal Piano urbano della mobilità sostenibile, come pure dal Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima, così pure da quello dell’arenile, fino ai regolamenti edilizi e del verde pubblico e privato". Si stanno gettando le basi per la Riccione del futuro.

Nives Concolino