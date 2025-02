Piano urbanistico: documenti e mappe sbarcano sul web

Il futuro di Riccione in un click. ‘Riccione cambia’ è ora anche in digitale grazie al nuovo sito web del Piano urbanistico generale. "Si tratta di un portale digitale - spiega l’assessore all’Urbanistica, Christian Andruccioli - per informare e coinvolgere sul nuovo Piano urbanistico e i progetti che anticipano la visione per il futuro della città: documenti, report, materiali di studio, incontri tematici, mappa collaborativa sui luoghi strategici".

Il sito consente di avere "anzitutto alcuni approfondimenti sul Pug - dice Tecla Mambelli, dirigente dell’Ufficio di Piano - per illustrare cos’è questo strumento di pianificazione strategica e quali sono le indicazioni della nuova legge urbanistica sul consumo di suolo e la rigenerazione, ma anche per spiegare le molteplici e complesse fasi di elaborazione del Piano: da quella di formazione in cui siamo ora, a quelle dell’assunzione, dell’adozione e dell’approvazione, che abbiamo davanti".

Si potrebbero sapere in pochi istanti le previsioni urbanistiche per la propria zona, le norme a cui attenersi, le previsioni delle opere pubbliche e tanto altro ancora. "Anzitutto alcuni approfondimenti sul Pug - dice Tecla Mambelli, dirigente dell’Ufficio di Piano - per illustrare cos’è questo strumento di pianificazione strategica e quali sono le indicazioni della nuova legge urbanistica sul consumo di suolo e la rigenerazione, ma anche per spiegare le molteplici e complesse fasi di elaborazione del Piano: da quella di formazione in cui siamo ora, a quelle dell’assunzione, dell’adozione e dell’approvazione, che abbiamo davanti".

Per rimanere aggiornati è possibile consultare il sito del Piano all’indirizzo www.pugriccione.it e iscriversi alla newsletter periodica riccionecambia.