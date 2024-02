Piano urbanistico, partono le consultazioni

La sindaca Franca Foronchi lo considera una priorità del 2024 e ora da Palazzo Mancini arriva la conferma: sul suo nuovo piano urbanistico generale l’amministrazione comunale lavorerà nei prossimi mesi, molti imprenditori sono già alla finestra. "Nell’osservanza dei principi fondamentali di buon andamento, imparzialità, trasparenza e partecipazione e secondo criteri di responsabilità, economicità, efficacia, flessibilità e semplificazione dell’azione amministrativa – spiega l’amministrazione comunale – per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte che verranno operate dal piano urbanistico generale (Pug), ma anche per individuare i proprietari interessati a rendere disponibili immobili per la rigenerazione urbana, intendiamo avviare una fase di consultazioni e di percorsi partecipativi, alcuni già avviati o in itinere con enti, organizzazioni, imprenditori, ordini e collegi professionali, gruppi ed organizzazioni della società civile".

Dunque si vuole condurre l’iter con la massima trasparenza e partecipazione. "A tal fine si richiede a tutti i soggetti che fossero interessati – prosegue l’amministrazione comunale – di avanzare apposita istanza di partecipazione inviando entro e non oltre il 10 marzo eventuali proposte di intervento da valutare per un eventuale inserimento nelle previsioni del nuovo strumento urbanistico tramite posta elettronica certificata oppure consegnando direttamente la documentazione all’ufficio protocollo del Comune".

E proprio una ventina di albergatori potrebbero investire nelle proprie strutture e migliorarle se vi sarà la possibilità tramite il nuovo piano urbanistico generale comunale a Cattolica. L’associazione albergatori conferma le sensazioni di altre categorie cattolichine: se arrivassero bonus edificatori nei nuovi strumenti urbanistici comunali, gli imprenditori potrebbero mettere mano al portafogli con convinzione nei prossimi anni.

"La città ha ben 200 strutture alberghiere – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – e molti imprenditori credono nel proprio lavoro. Ma servono bonus in grado di favorire gli investimenti. Possibilità di ampliare le strutture sia a raso che a livello di cubature, serve un ragionamento preciso a Palazzo Mancini in tal senso". E allora giunge un segnale da non sottovalutare: gli operatori vogliono restare competitivi sul mercato e credono nel tessuto turistico della Regina. "Ma vorremmo capire quali premialità ci possono essere garantite per poter investire e migliorare le strutture" conclude Cavalieri. L’iter è ormai partito: il piano urbanistico generale sarà uno degli argomenti più ‘caldi’ del 2024.

Luca Pizzagalli