Pianoforti e musica classica in strada per dare ritmo allo shopping nei negozi

Se il commercio va piano, l’obiettivo è farlo andare forte con la musica. Si chiama ‘Riccione piano e forte’ il progetto che punta sulla musica in strada per animare i principali assi commerciali in città inseriti nel progetto Riccione Shopping district, trasformando i viali in palcoscenici per la musica classica. Il progetto artistico è stato realizzato dal Comune di Riccione in collaborazione con il Conservatorio statale di musica ‘G. Rossini’ di Pesaro, e si concentrerà tra il 10 e il 24 maggio. Il progetto prevede 81 esibizioni di pianoforte, che si terranno nelle serate del 10, 16 e 24 maggio, dalle 19 alle 22, con una selezione di pianisti e docenti del Conservatorio pesarese. Si partirà dal centro: viale Ceccarini. Il 10 maggio, il distretto Ceccarini ospiterà 7 pianoforti, con 21 esibizioni distribuite tra le vie e le piazze principali. Sei giorni più tardi la musica si diffonderà in aree che che interesseranno sia il distretto Ceccarini che quello del Paese. Saranno posti 10 pianoforti per un totale di 30 esibizioni. Infine, il 24 maggio, altri 10 pianoforti saranno posizionati nelle zone Abissinia, Dante e Tasso, con 30 esibizioni che renderanno gli assi commerciali un palcoscenico musicale a cielo aperto. L’iniziativa coinvolgerà numerosi artisti e giovani talenti del Conservatorio. Ogni performance avrà una durata di circa tre ore. Per garantire la migliore riuscita degli spettacoli, sono previsti 7 pianoforti a mezza coda per la prima data, e 10 pianoforti per le successive.