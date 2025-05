Pianoforti e musica classica, la melodia del fine settimana

Concerti, mostre, arte e cultura. Riccione cala il poker per il weekend, in attesa del ponte del due giugno per il quale si attende una città piena di turisti. Nel frattempo si accende la città nei prossimi tre giorni. Al palazzo del Turismo proseguono i concerti degli allievi del conservatorio Gaspare Tirincanti. Stasera alle 20 e domani e domenica alle 17,30 proseguiranno i concerti che stanno coinvolgendo un centinaio di giovani musicisti che si esibiranno singolarmente o in gruppo. La musica invaderà anche i viali della città con ‘Riccione piano e forte’. Domani si conclude il viaggio musicale a cielo aperto con un evento che inizierà alle 19 e proseguirà fino alle 22. La musica di 10 pianoforti, dislocati lungo le vie e le piazze dei distretti Abissinia, Dante e Tasso, accompagnerà la passeggiata di turisti e residenti. Protagonisti della serata saranno i pianisti e gli insegnanti del Conservatorio Statale di Musica ‘G. Rossini’ di Pesaro, che offriranno un palcoscenico diffuso in città.

Domani e domenica la città ospiterà anche la decima edizione del Concorso corale ‘Città di Riccione’. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alle voci bianche e ai cori scolastici che richiama alcune delle realtà corali più rappresentative del panorama italiano. Domani alle 20,45 inizierà il concerto inaugurale alla chiesa Mater Admirabilis di viale Gramsci. Saranno protagonisti il coro ‘Le Allegre Note’ insieme ad alcune formazioni partecipanti al concorso. La giornata di domenica sarà interamente dedicata alle audizioni dei cori in concorso, ospitate all’auditorium Levi Montalcini del liceo Volta-Fellini. Rimarrà aperta al pubblico nel fine settimana la mostra Mare Magnum negli spazi di Villa Mussolini.