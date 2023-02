Piante tagliate in viale Torino, parte il restyling della zona sud

Cadono gli alberi nella zona sud. Ed è solo l’inizio. I primi abbattimenti si sono visti lungo viale Torino e non sono passati inosservati con le prime foto subito postate sui social. Vecchi tamerici tagliati sul marciapiede, una delle poche note di colore nella zona a sud di viale San Gallo. In realtà i ceppi rimasti tra cordoli e asfalto sono solo il principio di un piano di abbattimenti ben più ampio. Ci sono tante altre piante, decine, sulle quali arriveranno le motoseghe. La maggior parte di queste si trovano su aree private.

Gli abbattimenti non sono legati allo stato di salute delle alberature, ma al progetto di riqualificazione dell’area sud. Da quanto si apprende dal municipio, i tagli non saranno fini a se stessi, e nemmeno legati al rifacimento di marciapiedi e sede stradale. Tamerici e pioppi saranno eliminati per dare il via al progetto di riqualificazione dell’area rispettando gli accordi operativi per la riqualificazione dei campeggi approvati negli anni passati dalla precedente amministrazione. I pioppi eliminati sulle aree private eviteranno anche il riproporsi del rischio incendi in estate quando i piumini divengono altamente infiammabili nelle calde e siccitose giornate estive. Comunque sia, gli stessi accordi operativi prevedono un’ampia ripiantumazione che andrà oltre il numero di piante abbattute in questa fase. Di fatto prosegue la riqualificazione dell’intera zona sud a mare della ferrovia dopo i lavori realizzati negli ultimi anni dal Club del sole che hanno già modificato il fronte del Romagna Family village su viale Torino, dedicando aree al pubblico ed eliminando la divisione del passato tra strada e camping.

a. ol.