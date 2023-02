Piatti afrodisiaci e dessert con sorpresa "Stasera a tavola non accettiamo bambini"

Amore e tanti euro. San Valentino quest’anno costerà di più. Complici il caro vita e l’inflazione all’8,3%, per le coppie che festeggeranno a tavola il conto s’impenna. Anche perché la disponibilità dei posti nei locali è ridotta: alcuni ristoranti registrano il soldout già da un mese. "Per San Valentino i tavoli sono tutti riservati da inizio gennaio", conferma Roberto Cenni, titolare del Chiosco di Bacco di Poggio Torriana. Il locale applicherà una ‘selezione all’ingresso’: "Ho accettato soltanto prenotazioni per le coppie, niente bambini, né tavoli da quattro". Per il menu lo chef del Chiosco non si discosterà dalla tradizione: "I piatti saranno prevalentemente di carne", e i prezzi oscillano sui 60 euro a persona.

Stando all’indagine condotta da Fipe-Confcommercio, stasera saranno almeno 5,3 milioni gli italiani pronti a festeggiare San Valentino al ristorante, per una spesa che si aggira intorno ai 270 milioni di euro. Fra le location più ambite dai riminesi non potevano mancare i ristoranti stellati della guida Michelin. Al Piastrino di Pennabilli stasera per la cena degli innamorati si spenderanno almeno 80 euro a persona. Ingredienti prelibati: crepinette di storione e ristretto di manzo, cardoncelli, mandorla, cavolfiore maturato e altri piatti sfiziosi. "Proporremo un menu dedicato, ma sarà una serata a suo modo normale perché la nostra ambientazione è già molto romantica. Camini accesi sì, da noi è San Valentino un po’ tutto l’anno", sorride lo chef Riccardo Agostini. C’è chi dovrà fare i doppi turni per accontentare tutte le coppie. "L’afflusso è talmente alto e concentrato in una sola sera che a volte è quasi impossibile accogliere tutte le richieste", conferma Fabrizio Timpanaro, il direttore di sala del ristorante Quartopiano di Rimini. Che non manca di svelarci una sorpresa "un’idea particolare per stasera: un dolce che gli innamorati potranno finire di comporre insieme al tavolo". Quanto al menu proposto, lo chef del Quatopiano, Silver Succi, punterà su materie prime nobili: una cena a base di pesce e crostacei, in cui non mancherà il tartufo. Il costo sarà di 75 euro bevande escluse.

a.g.c.