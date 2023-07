Piazza Affari deve attendere Maggioli rinvia la quotazione "Troppe turbolenze sui mercati"

Piazza Affari dovrà ancora attendere. È stato rinviato il debutto in Borsa per il gruppo Maggioli. Le turbolenze sui mercati internazionali hanno spinto la storica azienda, che ha il suo quartiere generale a Santarcangelo ed è – da decenni – specializzata nell’editoria e nei servizi per la pubblica amministrazione, a rimandare la quotazione. L’offerta era stata lanciata il 3 luglio, con la prospettiva della quotazione pochi giorni dopo.

Invece il grande salto in Borsa è stato inviato, a data da destinarsi. "Nonostante l’apprezzamento da parte degli investitori che hanno creduto nella società – spiega il gruppo Maggioli in una nota – e pur considerando la qualità e la quantità delle adesioni ricevute, le attuali avverse condizioni dei mercati finanziari nazionali e internazionali non hanno consentito di valorizzare la società in maniera soddisfacente". Piazza Affari dovrà quindi aspettare, perché sia la società sia l’azionista venditore (è la Pacri srl) ritengono che "non si siano verificate le condizioni per un’operazione che possa rispecchiare il valore intrinseco di Maggioli".

Lo sbarco in Borsa era stato annunciato nei mesi scorsi. Un traguardo ambizioso, a cui il gruppo guarda da anni. Ma la quotazione era e resta comunque un obiettivo per il gruppo guidato dall’amministratore delegato Paolo Maggioli, ex presidente di Confindustria. Una realtà sempre più solida, quella della Maggioli, che ha chiuso il 2022 con ricavi per circa 240 milioni. Il gruppo negli ultimi anni è cresciuto molto, grazie anche alle acquisizioni di numerose aziende in Italia e all’estero. Oggi la Maggioli opera attraverso una settantina di sedi e uffici in Italia e all’estero, vanta ben 17 società controllate e altre 2 partecipate, di cui alcune tra Spagna, Belgio, Grecia e Colombia. Il gruppo può contare su un ’portafoglio’ di circa 45mila clienti.

Una politica di espansione a cui doveva seguire, ora la quotazione sul mercato Euronext Growth di Milano. Nei piani della Maggioli, lo sbarco in Borga avrebbe dovuto portare a una raccolta stimata tra i 136 e i 160 milioni di euro. Risorse che il gruppo avrebbe investito "per portare avanti la strategia di crescita in Italia e nei mercati internazionali". Ma lo sbarco in Borsa per ora dovrà attendere. Un appuntamento soltanto rinviato, in attesa di tempi migliori.