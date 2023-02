Piazza Balacchi continua a far discutere. Nei giorni scorsi (l’abbiamo scritto) il Comune di Santarcangelo ha deciso di stanziare altri 68mila euro per condurre altri scavi archeologici, come condiviso con la Soprintendenza. Inoltre è stato raggiunto l’accordo con i Maggioli per la grotta ’contesa’ in piazza Balacchi: anch’essa sarà oggetto di sondaggi archeologici. Ma per la Lega qualcosa non torna. "Si continua a spendere soldi per piazza Balacchi – tuona il consigliere Gabriele Stanchini – dopo che i lavori sono già costati 400mila euro...". Per Stanchini "siamo di fronte a un intervento grottesco che desta perplessità e qualche legittimo sospetto". Intanto, "bisognerebbe capire a che punto sono le indagini su piazza Balacchi", avviate due anni fa dai carabinieri su segnalazione di Comune e Soprintendenza, quando fu trovato un muro eretto nella zona degli scavi archeologici. Per Stanchini, che non menziona mai Maggioli, il dubbio è che "il maldestro accordo coi privati sia il tentativo di porre argini e limiti" alla situazione. Secondo il consigliere qualcosa non torna. E in ogni caso "certi accordi appaiano davvero ’cose matte’ piuttosto che casematte", conclude Stanchini, riferendosi alla casamatta di epoca malatestiana in piazza Balacchi, che a fine lavori (in primavera) sarà un piccolo museo aperto al pubblico.