Piazza Cavour, ripulita la scala tra i palazzi

Da ieri piazza Cavour si è trasformata in un cantiere di restauro. Sono infatti in corso i lavori di pulitura della scala esterna che unisce Palazzo del Podestà e Palazzo dell’Arengo, imbrattata con scritte offensive - alcune delle quali rivolto contro la polizia di Stato - nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre.

Un atto vandalico che non è passato inosservato e che ha spinto l’amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente, coinvolgendo la Soprintendenza per poter intervenire nel più breve tempo possibile.

La richiesta è partita già nei giorni scorsi con una relazione tecnica dettagliata e una documentazione fotografica che mostrava i danni.

Da Roma è arrivato il via libera e da ieri i restauratori dell’azienda specializzata "Ad Arte" sono all’opera sulla scalinata. L’obiettivo è ripristinare lo stato originario dei luoghi e cancellare al più presto le tracce delle scritte.

L’intervento dovrebbe concludersi entro la giornata, restituendo alla città uno degli scorci simbolo del centro storico. Parallelamente al cantiere, proseguono le indagini della polizia locale.

Gli agenti stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza che coprono l’area di piazza Cavour per risalire ai responsabili del gesto.

Un lavoro minuzioso che punta a individuare chi, nella notte, ha deturpato uno dei luoghi più rappresentativi della città, trasformando un angolo di bellezza e storia in un bersaglio di degrado.