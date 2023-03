"Piazza Don Minzoni allagata alle prime piogge abbondanti"

"Alle prime piogge abbondanti, la centralissima piazza Don Minzoni si trasforma in una piccola Venezia" attacca la minoranza di Coriano futura. I consiglieri hanno fotografato lo stato della piazza nel fine settimana scorso dopo la pioggia caduta. "Chi vuole entrare nelle attività, si ritrova costretto a fare lo slalom in mezzo alle pozzanghere o a mettere i piedi sulle tavolette per non bagnarsi. Insomma, non un bello spettacolo per uno dei luoghi simbolo di Coriano. E pensare che la scorsa primavera, alla vigilia delle elezioni, l’amministrazione comunale aveva annunciato in pompa magna l’avvio del secondo stralcio dei lavori per la sistemazione di piazza Don Minzoni, pensati proprio con l’obiettivo di risolvere definitivamente i problemi legati all’infiltrazione dell’acqua piovana". In chiusura: "A conti fatti e cantiere finito, quei lavori sembrano essersi rivelati un ‘flop’".