Piazza Ferrari, inaugurata nuova Coop

Arriva la “prima Coop” nel centro storico di Rimini, a due passi dalla Domus del chirurgo e del complesso universitario Alberti. Ieri l’inaugurazione del nuovo supermercato Coop Piazza Ferrari, in via Catteneo 9, dopo tre mesi di lavori e un investimento di 900.000 euro per diventare “nuovo punto di riferimento della Cooperativa per la comunità della zona oltre che per gli oltre 32.000 soci riminesi”.

Al taglio o del nastro hanno partecipato il sindaco Jamil Sadegholvaad, il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello e la consigliera di amministrazione della Cooperativa, Sara Bianchi. Nel tardo pomeriggio si è svolta la vera e propria festa per l’inaugurazione: aperitivo Coop accompagnato dalla musica rock-folk di Lorenzo Semprini (“Miami and The Groovers”), Massimo Marches e Gianluca Fabbri. Infine, il locale di Coop Allenza 3.0 è ampio 291 metri quadri e potrà contare su 12 lavoratori. Il supermercato sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, e la domenica dalle 9 alle 13.

Dal giorno dell’inaugurazione fino al 10 ottobre, chi deciderà di diventare socio di Coop Alleanza 3.0 riceverà 25 euro in buoni sconto, utilizzabili entro il 30 novembre in tutti i punti vendita della Cooperativa.

Il nuovo supermercato è pensato per venire incontro sia alla spesa quotidiana, sia per soddisfare le esigenze del cosiddetto pubblico "di transito", essendo il centro storico di Rimini particolarmente frequentato anche da turisti in visita alla città malatestiana.

La struttura presenta una piazza con la frutta e la verdura di stagione al banco servito della gastronomia, con una vasta gamma di piatti pronti, di panineria e food to go – tra cui anche insalate già pronte da gustare – con offerte pensate per chi fa uno spuntino veloce.