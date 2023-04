Piazza Ferrari, l’ira dei residenti Risse e spaccio in pieno giorno "Temiamo per i nostri figli"

Spaccio e risse che avvengono anche in pieno giorno, "mentre i bambini giocano nel parco". E poi ubriachi che bivaccano e balordi che fanno i loro bisogni dove capita. A lanciare l’allarme sicurezza in piazza Ferrari è un gruppo di residenti, che non ne possono più di "avere paura di tornare a casa, in pieno giorno e in pieno centro".

In una lettera i residenti raccontano alcuni degli ultimi episodi avvenuti, "per far capire quale è la situazione". Pochi giorni fa un un uomo di origini stranieri completamente ubriaco, "dopo aver litigato con alcuni connazionali ha fatto pipì in mezzo alla strada (senza nascondersi) e poi ha lanciato una bottiglia tra i passanti". Finita qui? No, perché giovedì "intorno alle 17, in via Tosi, è scoppiata una rissa tra tre ragazzi, uno dei quali minacciava gli altri con una bottiglia di birra". I residenti assicurano che episodi come questi non sono isolati. "In piazza Ferrari già dal primo pomeriggio si riunisce, vicino a dove i nostri bambini giocano, un gruppo di ragazzi che bevono alcolici e si scambiano droga". Questi "sono solo alcuni degli ultimi episodi. Siamo stanchi di assistere a queste scene e, soprattutto, di farle vivere ai nostri figli".

"Puntualmente – continuano i residenti – chiamiamo le forze dell’ordine. Che non sempre intervengono o, in altri casi, quando arrivano gli episodi di violenza sono già terminati e, quindi, non possono fare nulla". Se la situazione non cambierà, "se Comune e polizia locale non prendono provvedimenti, l’unica soluzione è lasciare le nostre case e trasferirci in altre zone della città".

I problemi di sicurezza in piazza Ferrari non sono nuovi. Ma secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi, "purtroppo la situazione sta degenerando, sia in piazza Ferrari che in altre zone di Borgo Marina. Penso soprattutto allo spaccio. In certi luoghi del centro, così come vicino alla stazione e al Bikepark, si vedono sempre pusher in azione anche in pieno giorno. Una situazione che ho denunciato anche al prefetto Rosa Maria Padovano nell’incontro di pochi giorni fa, che abbiamo organizzato con una delegazione di Fratelli d’Italia".

Manuel Spadazzi