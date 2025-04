Piazza Ferrari, operazione sicurezza: "Street tutor per tutta l’estate. E aggiungeremo altre telecamere"

Street tutor per tutta l’estate e altre 7 telecamere a guardia di piazza Ferrari. Che verrà riqualificata con nuovi arredi, la sistemazione delle aiuole, il potenziamento dell’illuminazione. I soldi ci sono: la Regione ha stanziato l’80 per cento dei 220mila euro necessari all’intervento, inserito nel progetto ’Borgo Marina Si-Cura’. "I lavori saranno completati entro la fine dell’estate", assicura il Comune. Ma il debutto degli street tutor avverrà già prima. "Questo – ricorda l’assessore alla sicurezza Juri Magrini – sarà il quarto anno in cui impiegheremo gli street tutor per presidiare alcune delle aree più sensibili della città. Stavolta la presenza degli operatori sarà concentrata in piazza Ferrari e, più in generale, nella zona di borgo Marina". Gli street tutor "saranno una dozzina e prenderanno servizio in estate – continua Magrini – Organizzeremo turni mirati per presidiare piazza Ferrari nelle ore di maggiore afflusso". I problemi di piazza Ferrari sono noti: sbandati e spacciatori si ritrovano lì anche in pieno giorno quando ci sono famiglie e bambini. E il progetto per piazza Ferrari, con la presenza degli street tutor, il potenziamento dell’illuminazione e l’installazione di 7 nuove telecamere, "punta a rendere più sicura la piazza".

Ma l’intervento previsto in piazza Ferrari non si limiterà alla sicurezza. "In parallelo – spiegano ancora da Palazzo Garampi – sarà avviata una complessiva riqualificazione degli spazi e degli arredi urbani, inclusa la rifunzionalizzazione delle componenti di piazza Ferrari e una ridefinizione delle aree verde". Un progetto che punta a "migliorare la fruibilità e l’ambiente della piazza". La Regione, come da accordi con il Comune, finanzierà l’intervento con circa 175mila euro sui 220mila necessari. A coprire il resto della spesa sarà l’amministrazione. I lavori di riqualificazione saranno completati entro la fine dell’estate. Gli street tutor saranno in servizio già durante l’estate.

Manuel Spadazzi