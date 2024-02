Piazza in maschera. Da Spiderman a Barbie. Centinaia di bambini salutano il Carnevale

Fate e streghe. Batman e Spider man a non finire. Ma ci sono anche più versioni di Mercoledì della famiglia Addams e qualche Barbie. Anche se non mancano i grandi classici: indiani, Cappuccetto Rosso, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ieri pomeriggio centinaia di bambini in Piazza Cavour hanno salutato il Carnevale con quintali di coriandoli e stelle filanti. Un pomeriggio speciale per la festa che piace tanto ai più piccoli, ma che è capace di appassionare anche i genitori. Così, la piazza diventa presto una pista da ballo a cielo aperto.

Ad animare le danze ci pensano i professionisti e gli allievi della scuola Aulos Danza che si sono esibiti in coinvolgenti coreografie. Artisti dagli scenografici costumi si sono mossi tra la folla creando luminosi e onirici quadri viventi. La musica e l’animazione di Radio Bruno hanno arricchito ulteriormente il programma di eventi con le sfilate di maschere e giochi ai quali nessuno si è potuto sottrarre. Mentre l’incantevole giostra francese, ancora una volta, al centro della piazza ha fatto sognare i bambini. Gran finale con palloni colorati che, a fine festa, sono stati lanciati tra il pubblico. Per darsi appuntamento al prossimo anno, al prossimo Carnevale.