Piazza Marcianò, dopo vent’anni riapre il Pina Bar

Dopo vent’anni di oblìo torna a riaprire i battenti l’ex Pina Bar di piazza Marcianò, a Bellaria Cagnona. Il nuovo locale, in fase di ultimazione, sarà ad apertura annuale e si chiamerà Bar Caffetteria Pasticceria Marina Dubai. La denominazione ’Pina Bar’ è stata rilevata negli scorsi anni da un altro pubblico esercizio, situazione sul lato opposto della stessa piazza. "Un fatto estremamente positivo – commenta Rino Bagli, ex comandante della polizia locale e fondatore del primo consiglio di quartiere della Cagnona –. Un valore aggiunto non solo per questa zona, ma per l’intera città, per l’immagine e per la vitalità del paese". "In passato piazza Marcianò era il cuore della Cagnona – continua –, c’erano tantissime attività, sarto, alimentari, giocattoli, macelleria, ristorante, albergo. Tutte chiuse. Ora il cuore è diventato il Parco Pironi, in via Cervi. Ma questa riapertura dopo tanti anni dell’ex Pina Bar è un bel segnale, mi auguro che sulla sua scia arrivino altre ripartenze".

Quanto alle criticità della zona nord del territorio, che da sempre Bagli indica con puntualità, ’beccandosi’ a volte anche gli strali degli amministratori? "Quelle non mancano. La prima sono i dossi rallentatori di via Cervi, troppo alti, che danneggiano molte le auto in transito".