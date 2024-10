"Piazza Marini diventerà pedonale". Ma serviranno 3 milioni per lavori

È stato uno dei temi lanciati da Filippo Sacchetti nella campagna elettorale: riqualificare finalmente piazza Marini e riorganizzare il sistema di parcheggi del centro storico di Santarcangelo. E l’amministrazione ora muove i primi, concreti passi verso l’obiettivo. Grazie ai 230mila euro ottenuti dal ministero dell’interno per la progettazione dei lavaori di riqualificazione e messa in sicurezza, il Comune affiderà entro la fine del mese mese l’incarico per pianificare l’intervento. I lavori prevedono la realizzazione di un sistema di canalizzazione delle acque piovane, la ripavimentazione e la riqualificazione di piazza Marini e delle vie limitrofe. L’intervento, stimano dal municipio, costerà almeno 3 milioni di euro. Soldi che, al momento, non ci sono: vanno trovati. Per questo il Comune spera di intercettare fondi della Regione, e non solo. Per questo "il progetto di piazza Marini verrà candidato al bando della Regione per finanziare interventi di rigenerazione urbana. Trovare le risorse non sarà facile, ma Sacchetti e i suoi si mostrano ottimisti. La riqualificazione di piazza Marini "è una delle opere più importanti del mandato, trovare le risorse è una delle nostre priorità", dice Sacchetti.

La volontà è quella di "attuare una progressiva pedonalizzazione del centro storico, che partirà proprio da piazza Marini". Il piano più generale prevede anche la riorganizzazione della mobilità in centro e del sistema dei parcheggi con la creazione di altri posti e l’efficientamento di quelli attuali. Ma "ogni posto auto tolto verrà sostituito. Anzi, il numero degli stalli per la sosta sarà ampliato". E "realizzeremo collegamenti diretti e una segnaletica mirata per l’area Campana e per i parcheggi Francolini e Cagnacci (al Campo della Fiera)".

Di mettere mano a piazza Marini se ne parla da quasi 20 anni a Santarcangelo. Il primo a porre il tema è stato Mauro Vannoni. Ma fu poi Mauro Morri ad avanzare, anni dopo (nel 2010) il primo progetto per riqualificare piazza Marini. All’epoca l’amministrazione aveva previsto lavori per oltre un milione di euro. Tutto è naufragato. Finito in un cassetto anche il progetto del Comune e della Fondazione Francolini Franceschi (proprietaria dell’area) per realizzare un parcheggio interrato nell’area Francolini, raddoppiando così gli attuali posti auto a disposizione. Ora l’amministrazione ci riprova per piazza Marini, ma prima vanno trovati i soldi.