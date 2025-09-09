Piazza Marvelli, avanti col cantiere. Ok a 100 nuovi stalli ai Padulli

Dal piano straordinario della sosta, che potrebbe portare il Comune a espropriare alcuni vecchi hotel per demolirli e ricavare nuovi parcheggi, a quello ordinario. In piazza Marvelli vanno avanti secondo la tabella di marcia i lavori al nuovo parcheggio interrato (nella foto). Già completate le strutture verticali – pali di fondazione e pilastri – "in queste settimane – spiega il Comune – si sta procedendo con lo scavo restante dell’area destinata a parcheggio, poi si procederà con la costruzione dei vani per scale e ascensori e le predisposizioni per gli impianti. Impianti che saranno realizzati durante l’ultima fase del cantiere". L’obiettivo dichiarato dal Comune è avere il maxi parcheggio, che sarà dotato di oltre 300 posti auto interrati e altri 200 a raso per le moto, pronto per giugno 2026. Un’opera molto attesa, così com’è atteso (soprattutto per chi lavora in centro storico) il nuovo parcheggio che sarà realizzato nell’area ex Forlani dal Comune, dopo aver comprato lo stabilimento all’asta. Lì saranno ricavati nuovi uffici comunali, ma una delle prime opere – una volta bonificata l’area – sarà la realizzazione di un parcheggio che avrà tra i 100 e i 150 posti. È in corso la conferenza dei servizi sull’intervento di bonifica, messa in sicurezza e demolizione delle strutture attualmente presenti. Un intervento delicato e complesso considerando la presenza di eternit. Non appena gli enti competenti daranno l’ok il Comune procederà con la gara per affidare i lavori di demolizione e di bonifica. L’obiettivo è "avviare il cantiere nei primi mesi del 2026". Parallelamente "si sta procedendo alla progettazione della seconda fase dell’intervento, che oltre al parcheggio a uso pubblico, prevede la complessiva sistemazione dell’area verde, con collegamenti ciclabili, zone attrezzate per lo sport e il gioco". Da ultimo, ma non meno importante è atteso, è il nuovo parcheggio da 100 posti previsto ai Padulli. Residenti e comitati lo chiedevano da anni. A breve il progetto sarà esaminato in giunta, per poi avviare l’iter per la realizzazione.