"Piazza Marvelli, nessun ritardo per il cantiere"

Il rinvenimento di un ponte di inizio ’900 non ferma i lavori del maxi parcheggio interrato in piazza Marvelli. A fare il punto sull’andamento del cantiere è l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli: "La scoperta del manufatto (su cui sono in corso gli accertamenti da parte della Soprintendenza, ndr) non ha provocato rallentamenti. I lavori per la realizzazione del parcheggio interrato vanno avanti spediti, senza interruzione. Siamo al termine del completamento dei diaframmi necessari per la costruzione dell’opera". Che andrà finita entro l’estate 2026. Il nuovo parcheggio interrato potrà ospitare 364 auto. In superficie saranno ricavati oltre 200 stalli per le moto, e alcuni posti auto riservati ai disabili. L’opera, che ha subito vari ritardi a causa dei contenziosi legali con le ditte che avevano partecipato al bando, costerà 15 milioni di euro.