Piazza Mercato, nuovi parcheggi

Al via la riorganizzazione dei parcheggi in Piazza Mercato a Cattolica, con la creazione di sei nuovi stalli bianchi a sosta limitata (30 minuti), due dei quali riservati al carico/scarico merci per veicoli sotto le 3,5 tonnellate, attivi dalle 6 alle 10 del mattino. "Un intervento atteso da decenni – spiega l’assessora Claudia Gabellini – che riqualifica la pavimentazione e i mattoni in cotto, danneggiati dal tempo e dai mezzi pesanti". L’obiettivo è favorire la rotazione delle auto e sostenere le attività del mercato coperto e dei negozi della piazza. Contestualmente, tre parcheggi in via Marx diventano blu, mentre quelli davanti alla banca diventano gialli, destinati al carico/scarico per l’intera giornata. "Così – aggiunge l’assessora – alleggeriamo via Bastioni dal traffico pesante, rendendo più efficiente la logistica urbana e più vivibile la zona".

lu.pi.