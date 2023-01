Piazza pubblica alla Punta dell’Est La sindaca presenta il progetto

Anche la Punta dell’Est avrà una nuova piazza pubblica. È in programma accanto alla chiesa dei Ss. Angeli Custodi e, come annunciato mercoledì sera dall’ammirazione comunale nell’ambito della pubblica assemblea #RiccionePartecipa al circolo IV Novembre, farà parte del più ampio progetto che prevede una serie di interventi per migliorare la viabilità, nuove piste ciclabili, ripristino del decoro urbano, miglioramento degli impianti sportivi a partire dallo Stadio del nuoto. A presentare il progetto della futura piazza, da realizzare tra i viali Oglio, Liguria e Tagliamento, è stata la consigliera comunale di zona Sara Cragnelli del Pd. Com’è già accaduto a San Lorenzo, Spontricciolo e a Fontanelle, l’idea, sottolinea, è quella di creare una vera e propria agorà, un punto d’incontro attrezzato con panchine, giochi, è alberi che possano fare ombra. "Un luogo da tenere vivo con piccoli concerti, spettacoli teatrali e tanti altri eventi per le famiglie". Sarà insomma un intervento di riqualificazione, la piazza, della quale si parla da tempo, è prevista in un’area al momento parzialmente abbandonata. Non si tratta di un’opera isolata, secondo quanto previsto dal progetto: sarà collegata a una rete ciclopedonale, per renderla ancora più fruibile sono previsti dei posti auto. Proprio la piazza l’altra sera ha acceso il dibattito. Tra gli intervenuti don Stefano Battarra, parroco dei Ss. Angeli Custodi, che ha manifestato alcune perplessità. Il timore è quello che un’altra piazza di fianco a un centro già molto frequentato come l’oratorio della chiesa possa congestionare il traffico e mandare in crisi il sistema dei parcheggi. Timori che la sindaca Daniela Angelini ha subito cercato di fugare. "I giovani sono una risorsa e i luoghi pubblici vanno gestiti, affinché queste problematiche non si manifestino". Per l’occasione l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola ha ricordato anche gli altri progetti previsti dal Piano triennale dei lavori pubblici: in primis la rete delle piste ciclopedonali da potenziare per collegare l’anello sportivo con la zona mare. Poi asfaltature, marciapiedi, un consistente intervento per lo Stadio del nuoto.

Nives Concolino