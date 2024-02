Piazza Risorgimento. Torna il Carnevale

La magia del Carnevale nelle strade di Morciano di Romagna. Domenica nel capoluogo della Valconca torna l’appuntamento con la grande festa, il maxi-evento di Carnevale organizzata in piazza Risorgimento dall’Azione Cattolica in collaborazione con il Comune. Ad apertura della festa si terrà la sfilata dei carri allegorici, allestiti per l’occasione da numerosissimi morcianesi e non solo, che giungeranno in piazza passando da via Roma. Al termine della sfilata, sul megapalco di oltre 13 metri, che si erge in piazza Risorgimento, si esibiranno i ragazzi dell’Atletica 75 cono uno spettacolo dalle mille sorprese. A seguire sullo stesso palco continuerà l’animazione per grandi e bambini a cura degli educatori di Azione Cattolica. L’appuntamento con il Carnevale di Morciano di Romaga è a partire dalle 14.30, con giochi e divertimento, fra trucca bimbi, postazioni gioco, gonfiabili e un’area in cui gustare una calda merenda. L’ingresso è gratuito.