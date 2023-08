Piazza Tre Martiri Dove la storia affonda le radici

Jamil

Sadegholvaad*

Per Rimini è la giornata dei Tre Martiri. Non si tratta solamente di una cerimonia, una tradizione, un modo di celebrare una pagina tragica della nostra storia, la storia di una città, Rimini, che è stata insignita della Medaglia d’oro al valor Civile. La giornata dei Tre Martiri è il cuore di questa città. E, simbolicamente, la piazza dedicata a Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani sta proprio dove il cardo incrocia il decumano.

Nella storia della nostra città degli ultimi 80 anni, piazza Tre Martiri ha raggiunto (anche faticosamente) un suo punto di equilibrio. Quella si chiama e continuerà ad essere piazza Tre Martiri, con i tre faretti incastonati nella pietra a ricordare questi tre giovani uccisi dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. A ricordarci una tragedia e continuare a ricordarci chi siamo. Non per niente è il nostro mito fondante di comunità. Le fondamenta della Città di Rimini, della Comunità di Rimini, sono fatte anche di quel sangue. Del sangue dei Tre Martiri. Tre giovani partigiani, attivi nella Resistenza sin dai primi giornidopo l’Armistizio, nell’estate del 1944 facevano parte del Distaccamento della 29ª Brigata GAP ’Gastone Sozzi’. Dopo un’operazione di sabotaggio, un gappista riminese fu riconosciuto e denunciato. Catturato, fu costretto sotto tortura a denunciare i compagni di lotta. A causa di queste informazioni i tre partigiani, che avevano come sede operativa la vecchia caserma di via Ducale vennero sorpresi dai nazifascisti il 14 agosto, e impiccati il 16 in piazza, alle 7 del mattino.

* sindaco di Rimini