Piazza Unità, riqualificazione nel 2024

Ruspe in piazza Unità nel 2024. "Apprezziamo che ci sia già un progetto per la riqualificazione di piazza Unità e della zona del mercato, con lavori previsti il prossimo anno". A dirlo è Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio, che ieri mattina ha avuto un lungo colloquio con buona parte della giunta. Erano presenti la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Sicurezza Capocasa e quello al Bilancio Nicolardi. Con Rastelli c’era il nuovo direttivo di Confcommercio. "Abbiamo toccato molti ambiti specifici – spiega Rastelli – a cominciare da quello della sicurezza sul territorio, anche alla luce dei fatti avvenuti nelle estati passate, ottenendo rassicurazioni sull’impegno da parte dell’amministrazione e delle forze dell’ordine affinché la stagione estiva alle porte possa trascorrere serenamente per residenti e turisti". Confcommercio ha voluto capire quali sono mezzi, strategie e azioni in capo alla polizia municipale per fronteggiare i fenomeni di microcriminalità che nelle ultime estati hanno reso problematiche alcune zone a mare. Oltre alla sicurezza il direttivo è tornato a chiedere sostegni economici per le aziende. "Abbiamo ribadito l’importanza di un nuovo provvedimento di sostegno alle imprese per mitigare gli effetti del caro-energia che ancora non accenna a diminuire".

I prezzi di luce e gas non sono tornati ai livelli pre pandemici, e stando a quanto sottolineano gli esperti del settore, probabilmente non lo torneranno mai. Servono dunque aggiustamenti, dice Confcommercio, guardando in modo particolare alle giovani imprese. In questo ambito "abbiamo richiesto all’amministrazione uno sforzo in più per sostenere gli imprenditori che vogliono avviare nuove attività e start-up". In ambito di investimenti Rastelli e il direttivo continuano a battersi perché le categorie possano dare indicazioni su come spendere parte dell’imposta di soggiorno versata dai turisti. "Abbiamo condiviso con l’assessore Nicolardi l’importanza di convocare in tempi brevi il tavolo di confronto con le associazioni di categoria per discutere dei possibili investimenti legati ai fondi derivanti dall’imposta di soggiorno. Vorremmo che il confronto diventasse un appuntamento fisso affinché gli imprenditori possano illustrare periodicamente all’amministrazione comunale punti di vista, idee e criticità che toccano con mano". Soddisfatta anche la sindaca Angelini. "Dal piano spiaggia al piano del commercio fino alla sicurezza e tutti gli altri temi preminenti si è avviato un proficuo dialogo con il nuovo direttivo di Confcommercio. Questa amministrazione intende ripetere periodicamente tali incontri per condividere la visione che abbiamo di città e le scelte operative".

Andrea Oliva