Piazzale Carso si rinnova, al via i lavori di riqualificazione

Sono iniziati ieri mattina i lavori preliminari alla riqualificazione del Parco in piazzale Carso, destinato a diventare una nuova porta di accesso lato mare, strategicamente posizionata tra la stazione ferroviaria e la marina di Rimini. Si tratta di un intervento fondamentale per preparare l’area alla trasformazione vera e propria, che partirà a giugno dopo la conclusione degli interventi sui sottoservizi attualmente in corso.

Questi lavori includono l’adeguamento della rete fognaria, la sistemazione delle caditoie e la costruzione di una nuova linea fognaria, necessaria per la futura strada prevista dal progetto. Durante questa fase, della durata di circa quindici giorni, la circolazione in piazzale Carso sarà modificata con l’istituzione di un senso unico da via Trieste verso viale Principe Amedeo.

Il progetto complessivo di riqualificazione, del valore di 250 mila euro, prevede la trasformazione dell’area entro la fine di luglio, in concomitanza con l’apertura del nuovo accesso lato mare del sottopasso della stazione centrale, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Quest’ultima opera è in avanzato stato di esecuzione, con la pensilina già completata e i lavori in corso sugli infissi, sulle vetrate e sugli impianti tecnologici. Parallelamente procede anche il cantiere del parcheggio ‘Kiss&Ride’.

"È l’inizio di un’opera attesa dalla città – dichiara l’assessore Mattia Morolli – che andrà a ricucire una storica frattura urbana, offrendo un collegamento funzionale tra centro e mare, e contribuendo alla rigenerazione complessiva dell’area attraverso il progetto del Parco del Mare".