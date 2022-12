"Piazzale Kennedy diventerà il nuovo Ombelico di Rimini"

Il sogno è trasformare quel luogo nel nuovo ’ombelico’ di Rimini. Tra cocktail, tanta musica dal vivo e piatti sfiziosi "da gustare a qualsiasi ora del giorno". "Ma stavolta niente piadina...", mette le mani avanti Marina Nanni. Sarà un locale "completamente nuovo, diverso" quello che apriranno in piazzale Kennedy lei, titolare delle piadinerie Dalla Lella (che gestisce insieme alla madre Gabriella, la fondatrice) e il proprietario di Gradella Tommaso Della Motta.

In aprile i due imprenditori riminesi inaugureranno l’Ombelico Della Lella. Sorgerà nell’angolo di piazzale Kennedy che si affaccia sulla spiaggia. Lì dove sorgeva una volta (i riminesi con qualche capello bianco se lo ricordano ancora bene) l’Ombelico del mondo. Per alcune estati fu davvero uno dei cuori pulsanti della movida a Rimini. Poi, per anni, il locale è stato una pizzeria. Chiuso già da molto tempo, nel 2021 l’ex ristorante è stato abbattuto dalla proprietà, per sanare alcuni vecchi abusi edilizi e ricostruire una nuova attività, in accordo col Comune, nell’ambito della riqualificazione del lungomare.

I tempi non saranno brevi, e nel frattempo la Nanni e Della Motta si sono fatti avanti con la proprietà e hanno preso in gestione l’area. "Il nome scelto dice già tutto – sorridono – Con l’Ombelico Della Lella mettiamo insieme le nostre rispettive esperienze per offrire, a riminesi e turisti, un locale che a Rimini ancora manca. Sarà aperto dal mattino fino a notte fonda, e ci sarà musica dal vivo quasi ogni sera. Al centro un grande bar a forma di chiringuito, ma la vera sorpresa saranno il dehor, che sarà curato in ogni dettaglio da uno studio di architetti, e il verde. Ecco, l’Ombelico Della Lella diventerà una sorta di grande giardino vista mare, dove poter trascorrere qualsiasi momento della giornata".

I due imprenditori preferiscono non svelare altri dettagli, almeno per ora. L’unica certezza è che "apriremo l’1 aprile, e non è uno scherzo". L’altra certezza è che "sarà un luogo di musica, ma senza fare concorrenza alla discoteche. Punteremo sui concerti". Birra e cocktail saranno uno dei ’piatti forti’ del nuovo locale, non l’unico: "Il nostro menu sarà una sorpresa, per tanti". Ma niente piada: "Abbiamo già due locali in in piazzale Kennedy – spiega Marina Nanni – mentre al nuovo Ombelico Dalla Lella porteremo altre proposte a tavola".

Manuel Spadazzi