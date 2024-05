Piazzale Roma, la musica prima del via

Inizierà alle 10 in piazzale Roma lo spettacolo per la tredicesima tappa del Giro d’Italia Riccione- Cento. Ma già dalle 9 in piazzale Ceccarini partirà la pedalata "Un giro nel Giro" con l’ex campione Paolo Bettini. In piazzale Roma è prevista la premiazione delle scolaresche che hanno partecipato a BiciScuola. La musica di Rtl 102.5 accompagnerà il pubblico fino alle 11,40, momento della presentazione delle squadre e dei ciclisti. Grande l’attesa per Tadej Pogacar, ma anche per Daniel Martínez, Geraint Thomas e lo sprinter Jonathan Milan. Alle 13 sfilata dei ciclisti in viale Ceccarini e in viale Dante, poi in viale Verdi la carovana rosa si immetterà in viale D’Annunzio, dove sul ponte del Marano prenderà il via la gara. Dalle 7 chiuso al traffico viale Milano, da piazzale San Martino al porto. Lungo tutto il percorso interessato alla corsa il transito è vietato dalle 11. Viene comunque consentito l’attraversamento ai residenti, escluso il momento in cui transita la carovana verso le 11,30, e dei ciclisti in gara, a partire dalle 13. Poi le strade verranno riaperte. Giunti alla rotatoria con viale Cavalieri di Vittorio Veneto, i ciclisti proseguiranno in direzione monte, fino all’altezza di viale Losanna. Gli atleti percorreranno questa strada fino alla rotatoria all’incrocio con viale Costantinopoli, da dove si dirigeranno verso la Statale 16, nel territorio riminese chiusa dalle 10,30 alle 13,30 circa.

ni.co.