Piazze (e strade) pulite: affidati alla Comer lavori per 140mila euro

Piazza pulita. O meglio, piazze pulite. E’ con la determina del responsabile del Servizio comunale, Franco Maioli, che l’amministrazione ha aggiudicato la manutenzione di aree e parcheggi, la pulizia strade da sabbia all’interno del territorio comunale". Piazze appunto comprese. L’affidamento prevede una spesa di 140mila euro. Nel documento si legge che è stata "individuata l’impresa Comer Bellaria srl" per l’incarico. Si tratta di un "affidamento diretto", in quanto in feriore ai 150mila che la legge indica come soglia minima per la consultazione "di più operatori economici". Insomma, non è servita una gara. La procedura di valutazione "si è regolarmente svolta" in data 28 dicembre 2023, senza motivi ostativi all’affidamento.