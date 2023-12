Piazzetta delle Erbe, ecco il nuovo parcheggio

La Regina ha un nuovo fondamentale polmone della sosta:: la nuova Piazzetta delle Erbe. Dopo averla acquisita al patrimonio della città l’ amministrazione comunale ha ultimato i lavori di riqualificazione dell’area di sosta nel cuore di Cattolica, tra via Bastoni e via Marx, accanto agli scavi romani e a pochi passi dal centro commerciale. È stata già disegnata la nuova segnaletica orizzontale, con una nuova illuminazione ed un parcometro. Sono 24, infatti, gli stalli di sosta a pagamento (per garantire il turn-over) più un posto auto dedicato a persone con disabilità "Abbiamo portato a termine un’importante progetto per la nostra città – dice la sindaca Franca Foronchi – arricchendo così il patrimonio di Cattolica e quindi quello di tutti i cittadini. Con l’acquisizione della Piazzetta delle Erbe abbiamo incrementato le proprietà della città e con un’area di particolare pregio. È un parcheggio fondamentale per le attività commerciali del centro storico. Ringrazio di cuore il dirigente Baldino Gaddi e Sara Piccioli per questo risultato".

La piazzetta delle Erbe è stata infatti al centro di una battaglia legale nata più di 50 anni fa. Nel 1981 la piazzetta fu espropriata per motivi di pubblico interesse e la società proprietaria impugnò il provvedimento con un ricorso prima al Tar poi al Consiglio di Stato che decretò l’annullamento della procedura. La società espropriata era tornata nuovamente davanti ai giudici amministrativi che avevano ordinato la restituzione del bene e il risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima, riconoscendo la facoltà da parte dell’Amministrazione Comunale di acquisto del bene con l’accordo della società proprietaria dell’area. L’Amministrazione Foronchi ha avviato tutto l’iter per entrare in possesso della piazzetta e con il pagamento di 1 milione e 45mila euro ha acquisito definitivamente l’area. Luca Pizzagalli