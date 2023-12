Piazzetta intitolata a Gaetano Ceschina

Passerà prossimamente in giunta la richiesta d’intitolare al commendatore Gaetano Ceschina la piazzetta del centro commerciale San Martino, nell’omonimo viale in zona Abissinia. Se n’era parlato già prima del commissariamento, ma ora per la proposta avanzata pare sia giunto il momento. A Riccione, il commendatore ha lasciato in eredità ampissimi lembi di terreno sia nella zona nord sia in quella a sud. A suo tempo fece costruire ville e negozi, nel 1929 edificò e inaugurò il Grand Hotel. Di recente Franco Porzio, marito di Marina Ceschina, con l’avvocato di famiglia Cinzia Giugno ha incontrato amici e amministratori per gli auguri natalizi.