Pic nic sul plaid a Villa Lodi Fè

Primo maggio con pic-nic tra margherite, tulipani e profumi di lavanda a Riccione, dove si rispolverano le tradizioni mescolando l’antico ai gusti contemporanei. La location prescelta è quella del parco di Villa Lodi Fè dove, stesi sui plaid distribuiti sul posto, si potrà gustare il cibo in compagnia, come negli anni Sessanta-Settanta. Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini che vedranno dal vivo la youtuber Lucilla, protagonista di uno show. Ci si ritrova alle 11, quando si apriranno i cancelli del giardino che ospiterà pure lo Smanèt popup con i creativi e La Bottega culturale. Stephanie Baker, fondatrice e organizzatrice de Lo Smanèt, curerà allestimenti e scenografie del picnic, la selezione degli artigiani e l’area food. Alla Bottega culturale spetterà invece provvedere a intrattenimento, laboratori creativi e incursioni artistiche. Saranno presenti pure i truck food con eccellenze gastronomiche locali, il tutto condito con musica live di storiche band e giovani gruppi locali. Sarà un viaggio nei satelliti: il primo, curato da Roberta Pontrandolfo di CreArte, vedrà sul palco Slavi Bravissime Persone, Capiozzo Fariselli Quintet, i Discepoli e la Filippo Tirincanti Band. Dal tardo pomeriggio live set presentato da Catia Damonte di Radio San Marino con i Vàstago i Michelle the listless, Gioele ed Emily. Di seguito Riccardo Bartolini, in arte Beart, che con la band presenterà il suo album. A conclusione i Radio Londra e il vecchio gruppo di Giovanni Cricca. Previsto in giornata un talk show sul lavoro.