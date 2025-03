Piccari a processo per l’attacco al sindaco Giannini sui profughi

Scontro in tribunale tra l’ex vicesindaco di Rimini Nando Piccari e il primo cittadino di Pennabilli Mauro Giannini. Un duello giudiziario, certamente, ma anche e soprattutto politico. Il sindaco pennese ha querelato per diffamazione Piccari. Il motivo? A scatenare le ire di Giannini un commento pubblicato nell’agosto 2023 su Facebook dall’ex vice sindaco e segretario del Pci, con cui criticava l’ordinanza anti-profughi firmata dal sindaco di Pennabilli (poi in parte modificata), in contrasto con il piano di gestione dei richiedenti asilo varato dalla Prefettura di Rimini. Una vicenda balzata subito agli onori delle cronache, che aveva innescato il durissimo botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra, a Pennabilli e in tutto il Riminese. Piccari era intervenuto sulla pagina Facebook del gruppo Orizzonte Comune, lista civica di minoranza di Pennabilli, con un commento sotto una foto di alcuni migranti: "Mi piacerebbe leggere mercoledì mattina che la sera prima, in consiglio comunale, sia partito un simultaneo pernacchione" verso Giannini. Quindi si era rivolto direttamente al sindaco definendolo "repellente" e "miserevole". Parole che Giannini ha ritenuto offensive, non soltanto sul piano personale, ma anche per quanto riguarda "l’immagine" e l’onore della pubblica amministrazione di Pennabilli. E questo ha portato Giannini a querelare Piccari per diffamazione.

Contro Piccari era stato emesso un decreto penale di condanna, ma il suo avvocato Moreno Maresi ha fatto opposizione. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto il giudizio per Piccari e ieri si è aperto il processo con la prima udienza e l’ammissione delle prove. Piccari si è detto pronto a difendersi e a chiarire le proprie ragioni in aula "invocando il diritto di critica, anche con aspre espressioni, trattandosi di una vicenda consumata sul campo di battaglia della politica".