Picchia la ex mandandola al pronto soccorso, quando lei torna spara due colpi ad altezza uomo: arrestato

Rimini, 4 marzo 2024 - Prima picchia la sua ex ragazza, mandandola al pronto soccorso, poi - al ritorno di lei dall'ospedale - fa una scenata e spara due colpi di pistola ad altezza uomo. Non è difficile immaginare lo spavento della ragazza, che non sapeva che l'arma fosse (fortunatamente) caricata a salve. L'uomo, un 32enne di origine tunisina, alla fine è stato arrestato dalla polizia.

La cronaca dell'aggressione

Il 32enne non accettava la fine della relazione, mentre la donna si era mostrata inflessibile: aveva deciso di chiudere ogni rapporto all'ennesimo comportamento violento dello straniero. Ma lui non demordeva e anzi, venerdì l'uomo si era fatto trovare sotto casa della donna. Durante l'ennesimo ltigio, l'ha aggredita mandandola in ospedale. Quando lei è tornata dal nosocomio l'ex fidanzato era ancora lì ad attenderla ma questa volta armato di pistola (poi rivelatasi una scacciacani), da cui sono partiti due colpi ad altezza uomo.

L’arresto

La polizia, dopo aver ricevuto l'allarme al 112, è riuscita a individuarlo portandolo in carcere, a disposizione della magistratura. Dovrà rispondere di stalking.