Picchia e minaccia di morte i genitori: arrestata una 31enne

Rimini, 18 ottobre 2023 – Vessava e maltrattava i genitori per procurarsi i soldi per comprare la cocaina, da cui era dipendente. Con questa accusa la polizia ha arrestato una trentunenne per maltrattamenti in famiglia dopo un intervento per l'ennesima lite scoppiata in casa.

Il tutto è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì quando è arrivata una telefonata al 112 per per una lite in un appartamento in centro storico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno soccorso i due genitori profondamente sconvolti per l'ennesima sfuriata della figlia. La ragazza li aveva anche picchiati con calci e pugni e minacciati di morte, per poi chiudersi nella propria stanza, dove gli agenti l'hanno trovata ancora in evidente stato di alterazione dovuta al presumibile abuso di sostanze stupefacenti.

Nella stanza della ragazza, sotto a un cuscino gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico e uno da cucina. Ai poliziotti, la ragazza ha ammesso di essere da tempo consumatrice abituale di cocaina. La trentunenne è stata così arrestata per maltrattamenti in famiglia e portata in carcere.