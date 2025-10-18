Picchia i genitori anziani. Figlio violento a giudizio

Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha firmato il decreto di giudizio immediato nei confronti di un 49enne di Riccione, difeso dagli avvocati Alessandro Pierotti e Paolo Righi, accusato di aver messo in atto una lunga serie di maltrattamenti e abusi ai danni degli anziani genitori, trasformando la loro vita in un vero e proprio inferno. Secondo la ricostruzione compiuta dalla Procura (pm Luca Bertuzzi) l’uomo avrebbe per mesi maltrattato e minacciato entrambi i familiari anziani, arrivando in più occasioni a mettere le mani addosso alla madre e a pretendere denaro con la forza.

Le accuse sono pesanti: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. Il 49enne non è attualmente in carcere, ma si trova ai domiciliari in una comunità terapeutica, dove era stato collocato come misura cautelare. Le indagini dei carabinieri parlano di un clima di terrore domestico iniziato almeno nell’ottobre del 2024, con episodi sempre più ravvicinati. Nessuna lite sporadica: quello che emerge è un incubo quotidiano, fatto di urla, pretese di denaro e scatti d’ira diventati routine.

Uno degli episodi più gravi risale al giugno scorso, quando l’uomo, dopo essersi visto negare dei soldi dalla madre, l’avrebbe afferrata per il polso e spinta con la mano sul volto, immobilizzandola fino a piegarla alla sua richiesta. Tutto per qualche banconota. Non sarebbe stata l’unica volta: una seconda scena analoga si sarebbe verificata pochi giorni dopo, con un nuovo assalto e altri 300 euro pretesi con toni tali da non lasciare spazio a rifiuti.

E ancora il 12 giugno, giornata particolarmente movimentata secondo gli inquirenti: prima un contatto fisico violento, poi — forti dell’intimidazione appena subita — altri soldi consegnati quasi in automatico, per un totale di 250 euro portati via in due tranche. La madre, una donna di settant’anni, non ha trovato la forza di andare al pronto soccorso, temendo ulteriori reazioni, ma si è fotografata i lividi e li ha consegnati ai carabinieri.

Per il giudice, il quadro è già sufficiente per andare dritti al dibattimento, senza passare dall’udienza preliminare. Il gip ha disposto il giudizio immediato, fissando la prima udienza per il 18 dicembre in tribunale a Rimini.

In quell’aula si deciderà se quegli episodi, raccolti uno dopo l’altro, siano davvero la prova di un figlio che, invece di prendersi cura dei genitori anziani, avrebbe finito per trattarli come un bancomat da spremere a suon di spintoni.