Picchia il padrone del negozio di frutta e aggredisce gli agenti

Insulta e minaccia il titolare di un negozio di ortofrutta a Viserba, poi prende a morsi i poliziotti e i passanti. Pomeriggio di ordinaria follia per un 35ene senegalese che l’altro ieri ha seminato il panico prima dell’arrivo sul posto degli agenti della polizia di Stato. Questi ultimi sono stati allertati attorno alle 19.30 dal responsabile del negozio preso di mira dal 35enne. L’uomo, entrato nel locale ubriaco, aveva iniziato a infastidire i clienti e lo stesso titolare, arrivando persino a minacciarlo. I poliziotti sono accorsi sul posto e hanno allontanato il balordo, il quale però alcuni minuti dopo è tornato nuovamente alla carica. Nuovamente allontanato, il 35enne si è diretto verso un autobus, ma temendo che potesse fare del male ai passeggeri, gli agenti si sono fatti avanti e lo hanno fermato. Ormai totalmente fuori controllo, lo straniero ha aggredito i poliziotti, facendone cadere uno e dandogli persino un morso. Non senza difficoltà, la polizia di Stato è riuscita in qualche modo a farlo salire a bordo della macchina di servizio per accompagnarlo in questura e identificarlo. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni personali aggravate e anche denunciato per ubriachezza molesta.